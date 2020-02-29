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В Кабміні пояснили необхідність призначення префектів

Новини » Політика     29.02.2020 - 02:24
В Кабміні пояснили необхідність призначення префектів
Фото: Денис Шмигаль (facebook.com)

В Україні, за перспективними планами, має бути створено 1400 громад

Віце-прем’єр-міністр - міністр розвитку громад та територій Денис Шмигаль пояснив необхідність призначення префектів в рамках реформи децентралізації. Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна", передає РБК-Україна.

За словами віце-прем’єра, префект має бути швидким зв’язковим між Києвом і тими регіонами, в яких він є представником.

"Україна - дуже велика. У нас за перспективними планами має бути створено 1400 громад. Майже 1000 уже створена. Відповідно, це велика кількість органів місцевого самоврядування. Коли ви питаєте, хто такий префект і для чого його призначати - це людина - представник центральної влади в регіоні. Він повинен бути швидким зв’язковим між Києвом і тими регіонами, в яких він є представником. Для того, щоб реакція влади на різні події була швидшою. Це нормальний устрій країни такого розміру як Україна", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, у січні президент України Володимир Зеленський відкликав запропонований ним законопроект про децентралізацію.

Зеленський пропонував змінити окремі положення Конституції, які стосуються адміністративно-територіального устрою України. Зокрема, передбачається введення нового переліку одиниць - громада, округ, область. Також пропонується закріпити право місцевих жителів на зміну кордонів і перейменування населених пунктів.

Також пропонувалося ввести інститут префектів, які будуть призначатися президентом за поданням Кабміну. Префект зможе припиняти дію актів місцевого самоврядування, якщо вони не відповідають Конституції.

Раніше посольства Німеччини та Канади розкритикували можливі зміни до Конституції України щодо децентралізації. Зокрема, західні посольства заявили, що ця реформа не зміцнює права місцевих громад.

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