В Україні з'являться поліцейські шерифи, які будуть ближче до людей

В Україні з'явиться нова посада - поліцейський шериф. Такими співробітниками обіцяють замінити нинішніх дільничних і кажуть, що шерифи будуть ближче до громади, в якій вони і будуть проживати.

Про нововведення розповів радник голови МВС Володимир Мартиненко в ефірі Україна 24.

"Зараз у нас запускається така нова форма - поліцейський офіцер громади, і з часом вона прийде на заміну дільничним офіцерам поліції", - сказав Мартиненко.

Шериф по ідеї повинен бути повністю занурений у життя громади, співпрацювати і контактувати з людьми. Причому фінансування його роботи буде також частково покладено на громаду.

"Поліцейський офіцер громади буде постійно перебувати на території громади... і повністю з нею співпрацює. І тут фінансування у тому числі лягає на громаду. Це по аналогії - місцевий шериф, який постійно з усіма спілкується", - додав радник глави МВС.

Наприклад, в штаті Харківської поліції планують ввести 37 шерифів. У кожній громаді буде один або кілька таких співробітників (все залежить від кількості населення). Оклад шерифа буде стартувати від 13 тисяч гривень.

Нагадаємо, що про посаду шерифа заговорили ще в 2015-му році. Також у травні 2019-го був тестово запущений проєкт "Поліцейський офіцер громади" в Дніпропетровській області.

Планується, що шериф буде жити в тому місці, за порядком в якому стежить. У МВС хочуть, щоб офіцер громади відповідав тільки за одну ділянку, і ставав першим, до кого будуть звертатися люди, що зіткнулися зі злочином.

При цьому шериф повинен буде звітувати не тільки перед керівництвом поліції, але й перед громадою. Передбачається, що офіцер буде більше часу приділяти спілкуванню з суспільством, профілактиці злочинів та надзвичайних пригод.

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