В Україні з'являться платні автобани: скільки доведеться платити водіям

За словами чиновниці, максимальна вартість проїзду залежатиме від транспортного засобу, а суми будуть на рівні 0,023 - 0,133 євро за кілометр, тобто приблизно від 0,73 гривні до 4,14 гривні.

Саме така цінова "стеля" за разовий проїзд побудованою на умовах концесії автомобільною дорогою загального користування була затверджена постановою Кабміну від 23 грудня 2020 року (№1312).

Наразі опрацьовується питання про будівництво на умовах концесії шести автомобільних шляхів міжнародного значення:

Де з'являться платні автобани

M-29/M-04/M-18 - Харків-Дніпро-Запоріжжя;

M-03 - Бориспіль-Полтава;

M-14 - Херсон-Миколаїв;

M-06 - Київ-Житомир-Рівне;

M-08/M-19 - Ягодин-Ковель-Луцьк;

M-04/H-11 - Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв.

Юрченко звернула увагу, що реалізація зазначених об'єктів "відповідає Переліку пріоритетних для держави інвестиційних проєктів до 2023 року", затвердженому розпорядженням уряду від 16 грудня 2020 року (№1581-р.).