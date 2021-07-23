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У Києві хочуть побудувати платну естакаду довжиною 25 км: деталі масштабного проекту

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Київ, П'ятниця 23 липня 2021 07:03
У Києві хочуть побудувати платну естакаду довжиною 25 км: деталі масштабного проекту Колаж РБК-Україна: у Києві задумали побудувати платну естакаду
Автор: Володимир Костирін

У Києві пропонують побудувати платну двоярусну естакаду для автомобілів протяжністю 25 км від району метро "Святошин" до Дарницького мосту. Проект вартістю близько 2,2 мільярда доларів ініціювали в корпорації "Укртрансбуд".

Про це передає видання "Наші гроші".

У розпорядженні журналістів з'явився лист від президента Української транспортної корпорації з державного будівництва Віктора Блонського з відповідним зверненням до Офісу президента України. У документі йде опис масштабного проекту, наводиться аргументація задуму, вказуються деталі та розрахунки.

Яку естакаду хочуть побудувати

  • Двоярусна швидкісна автомагістраль буде розташована над діючою гілкою залізниці, що проходить через столицю.
  • За задумом, така естакада дозволить дістатися з одного кінця Києва до іншого менше ніж за 30 хвилин.
  • Через кожні 5-6 км - в місцях примикання з основними проспектами - будуть в'їзди / виїзди, а також перехоплюючі паркінги (всього приблизно на 25 тисяч паркомісць).
  • На ділянках естакади встановлять сонячні батареї для освітлення і світлофорів. Також можна буде використовувати електроенергію для підігріву дорожнього покриття в зимовий час.
  • Захисні екрани вздовж естакади дозволять знижувати шум і концентрацію шкідливих речовин.

Скільки коштуватиме проїзд платною естакадою

  • Вартість проїзду для легкових авто складе 50 гривень.
  • Для машин середньої вантажопідйомності та автобусів ціна буде 75 гривень.
  • Для вантажівок - 150 гривень.
  • Згідно з розрахунками, в добу по автомагістралі буде пересуватися 120-150 тисяч транспортних засобів.

За скільки можуть побудувати естакаду і хто це оплатить

  • Проект планують реалізувати за 5 років.
  • Зазначається, що будівництво не призведе до перекриття основних автомагістралей і не заважатиме руху залізничного транспорту.
  • Гроші на реалізацію (2,2 мільярда доларів) дадуть іноземні інвестори. В "Укртрансбуд" розповіли, що компанії з Туреччини, США, Китаю готові до фінансування проекту та спільної роботи з будівництва.
  • Термін окупності проекту становить 15 років, а термін концесії - 20 років, після чого об'єкт передається державі.

У Києві хочуть побудувати платну естакаду довжиною 25 км: деталі масштабного проекту

У Києві пропонують побудувати платну естакаду майже через усе місто (фото: nashigroshi.org)

Нагадаємо, що у Києві на вихідних обмежать рух транспорту, і з'явився список вулиць.

Раніше ми розповідали та показували, як виглядатиме нова станція метро "Мостицька", яку обіцяють відкрити до кінця року.

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