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В Україні з'явиться нове свято: хто буде відзначати

Автор: Styler

Кабінет міністрів схвалив введення Дня адміністратора центру надання адміністративних послуг. Його відзначатимуть щорічно 6 вересня.

Відповідне рішення було прийняте під час засідання уряду 26 травня.

Згідно з документом, свято вводять для того, щоб відзначити важливу роль адміністраторів ЦНАП в забезпеченні функціонування сервісної держави.

"З нагоди 9-ї річниці прийняття закону України "Про адміністративні послуги" та ураховуючи, що завдяки якісному та неупередженому виконанню обов'язків адміністраторів центрів надання адміністративних послуг збільшується ступень довіри громадян до влади, пропонується запровадити в Україні професійне свято - День адміністратора центру надання адміністративних послуг, яке відзначати щороку 6 вересня", - сказано в документі.

Як повідомляли раніше, у червні 2021 українців чекають додаткові вихідні, а також ряд важливих і цікавих свят.

Нагадаємо, українці назвали улюблені свята та розповіли, що змінилося за 10 років

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