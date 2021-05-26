В Україні з'явиться нове свято: хто буде відзначати

Кабінет міністрів схвалив введення Дня адміністратора центру надання адміністративних послуг. Його відзначатимуть щорічно 6 вересня.
Відповідне рішення було прийняте під час засідання уряду 26 травня.
Згідно з документом, свято вводять для того, щоб відзначити важливу роль адміністраторів ЦНАП в забезпеченні функціонування сервісної держави.
"З нагоди 9-ї річниці прийняття закону України "Про адміністративні послуги" та ураховуючи, що завдяки якісному та неупередженому виконанню обов'язків адміністраторів центрів надання адміністративних послуг збільшується ступень довіри громадян до влади, пропонується запровадити в Україні професійне свято - День адміністратора центру надання адміністративних послуг, яке відзначати щороку 6 вересня", - сказано в документі.
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