В Україні з'явиться новий механізм соцдопомоги: усі подробиці

Кабінет міністрів запроваджує новий механізм соціальної допомоги для українських сімей, які зіткнулися зі складними життєвими обставинами. Про це повідомляє Урядовий портал.

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що щоб допомогти таким сім'ям уряд створить ефективну службу. Крім того, буде проведено навчання фахівців із соціальної роботи з сім'ями.

Очікується, що дана соцдопомога буде стимулювати українські сім'ї подолати складні життєві обставини і повернутися до активної економічної та соціальній життя.

Гончарук також зазначив, що Кабмін кардинально змінив підхід до допомоги сім'ям, які зіткнулися зі складними життєвими обставинами. У даний момент акцент буде зроблений у бік того, щоб громадяни не потрапляли в подібні ситуації.

Уряд збільшить кількість фахівців соціальної сфери та застосує принцип "гроші ходять за людиною". Це означає, що нарахування грошей буде відбуватися напряму.

Кабмін також заявив про новий механізм соціальних виплат, який передбачатиме перехід від субвенції в програму по всіх виплатах.

Раніше повідомлялося про те, що зарплати бюджетників істотно підвищилися. При цьому середня зарплата українців у 2020 році може збільшитися на 10%.

Ми також писали про те, що українських пенсіонерів чекає низка неприємних сюрпризів, включаючи підвищення пенсійного віку і коригування залежно суми виплати від трудового стажу. Вже в цьому році буде два етапи підвищення пенсійного віку.