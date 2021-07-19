В Україні з'явиться нова 5-гривнева монета: як вона виглядає

Як кажуть у Національному банку, пам'ятна монета "Маяки України" вагою 16,54 г вводиться в обіг з 22 липня 2021 року. Над її дизайном працювали художник Володимир Таран, а також Олександр і Сергій Харуки.

Монета, кажуть у НБУ, присвячена засобам навігаційного обладнання.

"В Україні, яка розташована на перетині торгових шляхів Східної Європи і Середземноморського басейну та має понад 2 500 км морського узбережжя, налічуються десятки маяків, кожен із яких має власне ім’я, історію та форму. Маяки не лише виконують функцію забезпечення судноплавства, а також є надбанням національної культурної спадщини України", - йдеться у описі 5-гривневої монети на сайті НБУ.

Що зображено на монеті

На аверсі угорі розміщено малий Державний Герб України, а також написи "Україна" (під гербом) й "2021" (праворуч від герба). У центрі - композиція: на тлі стилізованих хвиль - фрагмент карти України, на береговій лінії якої крапками позначені маяки. Також показані номінал монети (унизу на дзеркальному тлі) і логотип Банкнотно-монетного двору НБУ (праворуч від карти).

Фото: аверс монети (bank.gov.ua)

На реверсі монети (у центрі на тлі лімба компаса) зображення рози вітрів, що символізує правильний вибір шляху та щасливе його завершення, навколо якої на тлі стилізованих хвиль зображено маяки та їхні назви: Станіслав-Аджигольський задній (угорі ліворуч), Зміїний (ліворуч), Євпаторійський (унизу ліворуч), Меганомський (унизу), Іллінський (унизу праворуч), Бирючий (праворуч); угорі - чайки та напис "Маяки України".

Фото: реверс монети (bank.gov.ua)

Додамо, що всього буде 35 тисяч таких колекційних монет.

Фото: НБУ випускає нову монету (bank.gov.ua)