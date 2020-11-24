В Україні з'явився новий вид шахрайства: будьте обережні!

В Україні почала рости кількість організацій, які займаються благодійною діяльністю. І частина з них – з дуже сумнівною репутацією. Гроші, які під різними приводами та вмовляннями виманюються у довірливих громадян, можуть йти зовсім не на допомогу нужденним і хворим людям.

Активістка Катерина Жук вже п'ять років стежить за українським ринком благодійності в рамках свого проєкту Charity tuner. Вона зазначила, що тільки за останні кілька місяців в Україні з'явилося 5 благодійних фондів, які порушують всі правила збору грошей. Про це йдеться у сюжеті програми "Гроші".

Їй регулярно надходять скарги на ці фонди, оскільки вони з допомогою кол-центрів просто обдзвонюють приватні підприємства і маніпулюють, щоб отримати гроші. Потенційним благодійникам регулярно розсилають заскановані копії документів тих, хто потребує допомоги.

Катерина Жук пояснила, що зазвичай фонди такими методами не користуються, через те, що знають, що документи можуть потрапити в руки шахраїв і особисті дані не повідомляють.

Один з таких фондів – "Соціальна платформа". Журналісти провели власне розслідування і з'ясували, що офісу цього фонду в Києві немає, а реєстрація керівника – в Донецьку. Кредитна історія у керівника вельми цікава – йому 34 роки, і він уже встиг попрацювати у двох сотнях фірм. Крім того, за ним тягнеться цілий шлейф кредитів, які він не повернув.

Також до списку неблагонадійних благодійних фондів потрапили: "Час добра і надії", "Врятуй дитину", "Свідома громада України", "Центр соціальних платформ" і "Центр благодійних платформ". На ці організації люди регулярно скаржаться – вони розсилають скани документів хворих дітей.

Як зазначають фахівці, такі шахраї можуть заробляти до півмільйона гривень в місяць. При цьому вони навіть можуть виділяти кошти нужденним. Наприклад, зібрати півмільйона гривень, а для хворої дитини виділити всього 15 тисяч гривень.

В Україні з'явилися фейкові фонди благодійності

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