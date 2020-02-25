В Україні з'явилися нові 200 грн: у чому відмінність від старих

В Україні з'явиться оновлена банкнота номіналом 200 грн з зображенням української поетеси Лесі України, як це було і раніше. Однак на купюрі з'являться оновлені елементи. Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Нова банкнота поступово замінить у обігу купюри старого зразка. Першу партію із 5 млн оновлених банкнот вже розподілили між підрозділами НБУ в регіонах.

У Нацбанку розказаи українцям, що можна використовувати як старі, так і нові купюри номіналом 200 грн. Обмежень немає. Але при бажанні українці зможуть обміняти купюри зразка 2007 року на нові в банківських установах.

Нова двохсотка виглядає так (фото: Нацбанк)

Нова двохсотка отримала нові сучасні елементи захисту: захисну стрічку з цифровим зображенням номіналу і графічним знаком гривні, також на купюрі появися новий елемент SPARK. Він переливається різними кольорами.

До речі, на новій банкноті покращено рельєфності елементів друку, зокрема елемента для людей, у яких проблеми із зором. Серійний номер купюри тепер завдали вертикальним шрифтом.

Як ми раніше писали, Національний банк України розподілив між підрозділами в регіонах першу партію із 5 млн оновлених 200-гривневих банкнот.