В Україні з'явилася фейкова "Дія": як відрізнити її від справжньої

"Тут одні умільці для Android зробили фейкову копію додатка з документами в дизайн стилі Дії, яка встановлюється за посиланням, не з Google Play (формат apk)", - розповів Федоров.

У фейковому додатку можна згенерувати підроблений covid-сертифікат, студентський квиток, водійське посвідчення. Але при скануванні штрих-коду відразу стане ясно, що документи підроблені.

Як відрізнити підробку

Фейковий додаток використовується тільки для системи Android

Його немає в магазині додатків для таких телефонів - Google Play

Додаток-підробку поширюють за допомогою посилання

За установку такого додатка хочуть - від 120 до 200 гривень

Варто відзначити, що відповідальність загрожує не тільки розробникам цього фейкового додатка, але і тим, хто вже купив і встановив його собі на телефон. Річ у тому, що документи користувача не валідуються через QR, а значить – підроблені.

"Поставив завдання команді розробити новий електронний документ "паспорт ув'язненого", а організаторам даного шахрайства приготуватися стати першими бета-тестувальниками". – підкреслив міністр цифрової трансформації України.