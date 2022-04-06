З початку війни в Україні загинули 167 дітей
З початку російського вторгнення в Україну постраждали щонайменше 466 неповнолітніх. З них 167 дітей внаслідок дій російських окупантів загинули, ще 279 - отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
Найбільше дітей постраждало у Київській - 78, Донецькій - 81, Харківській - 64, Чернігівській - 49, Миколаївській - 39, Луганській - 31, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, Сумській - 16, Житомирській - 15 областях та столиці - 16.
Проте ці дані не є остаточними, оскільки встановили кількість жертв та поранених на територіях, де ведуться активні бойові дії, поки що неможливо.
Також через обстріли пошкоджено 927 закладів освіти, з них 83 зруйновано повністю.
Нагадаємо, у селищі Гостомель Київської області, який нещодавно звільнили від російської окупації, пропали безвісти 400 людей.
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