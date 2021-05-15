В Україні підвищать пенсії з 1 липня деяким категоріям: кого чекають доплати і скільки

Чиновник уточнила, що такі доплати передбачені законодавством.

"Ми знаємо цю категорію людей, і коли ми робили індексацію з березня для 8 мільйонів людей. Я знала, що ще є півмільйона ось таких людей, ми для них також визначили з 1 липня щомісячну доплату по 100 гривень", - зазначила Лазебна.

Крім того, глава Мінсоцполітики також висловилася про проблеми чорнобильців та людей з інвалідністю.

Вона повідомила про намір внести до Кабміну постанову про підвищення пенсій, мінімальних пенсійних виплат для інвалідів I групи.

"У людей немає стажу. Вони ж не винні, що за станом здоров'я не могли працювати, а у них, наприклад, стажу немає, щоб отримати понад 2000 гривень - ми зараз їм піднімемо пенсію", - заявила Лазебна.

Також чиновник нагадала, що в 2020-му міністерство внесло до парламенту законопроект з пропозицією підвищити на 40% пенсії ліквідаторам на ЧАЕС з інвалідністю.

"Крім того, вчора я підписала на уряд законопроект про підвищення мінімальних пенсійних виплат для чорнобильців, вони збільшуються вдвічі", - розповіла глава Мінсоцполітики.