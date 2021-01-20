В Україні побудують "модельні" в'язниці: чим вони будуть відрізнятися від звичайних

Денис Малюська повідомив про створення нових в'язниць (фото: minjus. gov.ua)

В Україні планують створити нові, так звані модельні в'язниці. У таких закладах будуть намагатися акцентувати увагу на нормалізації життя людини. Такі в'язниці повинні з'явитися спочатку під Києвом і під Львовом.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телеканалу "Дім".

За словами Малюськи, в таких установах хочуть акцентувати увагу на нормалізації життя людини. Там будуть тестувати всі нововведення в цій сфері.

"Зараз у в'язниці людина навпаки відвикає від нормального життя, за неї готують їжу, їй подають, її дисциплінують, вона сидить або в камері, або на годину виходить на вулицю "погуляти" у дворі— це не адаптація людини до нормального життя, це, навпаки, її деградація", - повідомив міністр.

Біля в'язниці буде новий рівень охорони. Співробітники пенітенціарної системи будуть стежити за безпекою, сидячи в будівлі.

Планують за прикладом європейських країн ввести щоденну гру в футбол.

"Ми повністю міняємо все, що пов'язано з системою виконання кримінальних покарань. Ми, як і планували, як і декларували на початку цього процесу, не звільняємо людей просто так, ми звільняємо з тим, щоб зробити більш ефективними, підняти зарплати тим, хто залишиться ", - сказав Малюська.

Як ми раніше повідомляли, у Німеччині хочуть створити "в'язницю" для злісних порушників карантину.