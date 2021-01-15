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У Німеччині хочуть створити "в'язницю" для злісних порушників карантину

Саксонія, П'ятниця 15 січня 2021 12:52
У Німеччині хочуть створити "в'язницю" для злісних порушників карантину
Фото: табличка з карантинними правилами в Німеччині (GettyImages)
Автор: Игорь Литвиненко

У Німеччині уряд федеральної землі Саксонія планує створити заклад для "примусового розміщення" злісних порушників карантину. Таку установу планують створити в Дрездені.

Про це повідомляє Bild.

Влада Саксонії хочуть переобладнати побудований у 2017 році центр прийому біженців у Дрездені.

На цей час невідомо, у скільки обійдеться такий обладнання "в'язниці". Однак зараз територія обгороджена парканом. Спостереження буде вести поліція.

У Міністерстві соціального захисту підтвердили плани переобладнати центр. При цьому в нього будуть поміщати тих, хто повторно вчинив порушення карантину.

"Порядок дій поступовий: наполегливе навіювання, штраф, постанова суду", - в міністерстві.

Нагадаємо, у Німеччині 13 січня зафіксували 1244 смерті від коронавірусу. Це найбільший добовий приріст за період пандемії.

У підсумку німецький канцлер Ангела Меркель зажадала "дуже швидких дій" у зв'язку з антирекордом за кількістю смертей від COVID-19.

Зазначимо, зараз у Німеччині діє локдаун через коронавірус. Його можуть продовжити до квітня.

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