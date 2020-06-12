В Україні з понеділка збільшать внутрішні авіарейси: які ціни та правила

Україна знімає карантинні обмеження на регулярні авіаперельоти
В Україні відновили внутрішнє авіасполучення з 5 червня в умовах пандемії коронавіруса, а з 15 червня планують і зовнішнє. Повітряні гавані з понеділка буде відкрито у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та Харкові.
Згідно з постановою Кабміну від 20 травня 2020 №392, з 15 червня дозволено прийняття і відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення.
Компанія МАУ з цього дня починає внутрішні авіарейси рейси з Києва у Львів, Одесу, Дніпро і Харків.
З 19 червня - з Києва до Херсона та Івано-Франківськ.
Наголошується, що в графіку можливі зміни, і в Київській і Львівській областях можуть бути обмеження у зв'язку зі складною епідеміологічною ситуацією і не готовністю перейти на наступний етап пом'якшення карантину.
Як розповіли в Харківському аеропорту, літаки літатимуть в Київ по понеділках, середах, п'ятницях і неділях.
Ціна квитка в одну сторону без урахування багажу починається з 808 гривень. Час польоту становить 1 годину.
По понеділках і середах виліт з Харкова - о 15:55, по п'ятницях та неділях - о 21:40.
З Києва літак вилітатиме щопонеділка та щосереди о 10:40, а по п'ятницях та неділях - о 19:35.
В системі бронювання авіакомпанії Wind Rose з 15 червня доступні квитки з Києва в Одесу і Харків, 16 червня з Києва до Львова.
В Міжнародному аеропорту "Київ" на сайті розкладів зазначається, що 15 червня буде рейс до Запоріжжя, 16-го - в Ужгород.
В Одеському аеропорту на своєму сайті відзначили, що рейси Київ-Одеса-Київ (літаки МАУ) стартували ще 5 червня ("Бориспіль").
В аеропортах змінюють правила для пасажирів
Раніше ми повідомляли про те, що у МОЗ назвали українцям правила в'їзду в туристичні країни в умовах пандемії.
Також повідомлялося, які курорти в Європі будуть доступні українцям в 2020 році.
Автор: Володимир Костирін