В Україні з понеділка збільшать внутрішні авіарейси: які ціни та правила

В Україні відновили внутрішнє авіасполучення з 5 червня в умовах пандемії коронавіруса, а з 15 червня планують і зовнішнє. Повітряні гавані з понеділка буде відкрито у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та Харкові.

Згідно з постановою Кабміну від 20 травня 2020 №392, з 15 червня дозволено прийняття і відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення.

Компанія МАУ з цього дня починає внутрішні авіарейси рейси з Києва у Львів, Одесу, Дніпро і Харків.

З 19 червня - з Києва до Херсона та Івано-Франківськ.

Наголошується, що в графіку можливі зміни, і в Київській і Львівській областях можуть бути обмеження у зв'язку зі складною епідеміологічною ситуацією і не готовністю перейти на наступний етап пом'якшення карантину.

Як розповіли в Харківському аеропорту, літаки літатимуть в Київ по понеділках, середах, п'ятницях і неділях.

Ціна квитка в одну сторону без урахування багажу починається з 808 гривень. Час польоту становить 1 годину.

По понеділках і середах виліт з Харкова - о 15:55, по п'ятницях та неділях - о 21:40.

З Києва літак вилітатиме щопонеділка та щосереди о 10:40, а по п'ятницях та неділях - о 19:35.

В системі бронювання авіакомпанії Wind Rose з 15 червня доступні квитки з Києва в Одесу і Харків, 16 червня з Києва до Львова.

В Міжнародному аеропорту "Київ" на сайті розкладів зазначається, що 15 червня буде рейс до Запоріжжя, 16-го - в Ужгород.

В Одеському аеропорту на своєму сайті відзначили, що рейси Київ-Одеса-Київ (літаки МАУ) стартували ще 5 червня ("Бориспіль").

В аеропортах змінюють правила для пасажирів

У період пандемії коронавірусу в термінали аеропортів не будуть допускати проводжаючих.

Всі пасажири зобов'язані дотримуватися маскового режиму. Одноразові рукавички - рекомендуються.

Пасажирів без засобів захисту не допустять до реєстрації та можуть відмовити в польоті (виняток - пасажири до 6 років або з медичними протипоказаннями)

Вимога про дотримання соціальної дистанції 1,5 - 2 м на стійках реєстрації в аеропорту і при виході на посадку.

Перед вильотом проводиться температурний скринінг.

Пасажирів з підвищеною температурою та іншими симптомами відправлять до медиків.

Раніше ми повідомляли про те, що у МОЗ назвали українцям правила в'їзду в туристичні країни в умовах пандемії.

Також повідомлялося, які курорти в Європі будуть доступні українцям в 2020 році.