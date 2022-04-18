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В Україні підскочили ціни на популярні продукти: що подорожчало та чому

Фото: в Україні дорожчають продукти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні за квітень 2022 року суттєво зросли ціни на популярні продукти харчування. Йдеться про популярні базові овочі та крупи.

Про це стало відомо з даних, опублікованих Міністерством фінансів України.

Що подорожчало найбільше

Крупи ростуть в ціні

За даними сайту, найбільше подорожчала гречка. Ще в березні середній цінник на крупу був в межах 50,81 грн, а вже у квітні він становить 59,25 грн за кілограм. Жителі Львова, наприклад, повідомляють, що в магазинах спостерігають гречку по 85 гривень за кілограм.

Продемонструвало зростання в ціні й пшоно, яке минулого місяця коштувало 23,32 грн за кілограм, а зараз – 25 грн.

Також підскочила ціна на довгий рис, з 44,18 грн за кілограм до 49,90 грн. Разом з тим кілограм довгого пропареного рису істотно подешевшав - з 36,77 до 29,20 грн/кг.

Яйце

Значно зросли у вартості й курячі яйця. За десяток зараз стартують ціни від 40 гривень.

Чому зростають ціни

Нацбанк називає кілька причин для стрибка цін:

Порушення логістики та руйнування інфраструктури.

Нерівномірний попит на товари в різних регіонах. На заході України, які менше постраждали від вторгнення Росії, він вищий. А ось в зоні бойових дій більшості громадян не до покупки товарів.

Зростання витрат бізнесу і фізичне знищення активів підприємств через напад РФ на Україну.

Як ми раніше писали, у Київській області подорожчав проїзд у маршрутках.

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Ціни на продукти