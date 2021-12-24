В Україні подорожчали продукти: у скільки обійдеться тепер олів'є і шуба

У скільки обійдеться новорічний стіл

Експерти повідомили, що за середніми підрахунками на сім'ю з 3-4 чоловік частування обійдеться в 1160 гривень. Традиційні салати злетіли в ціні найбільше. Цього року вони обійдуться на 15 грн дорожче, ніж у 2020 році.

Оселедець під шубою подорожчав майже на 40% і зараз обійдеться до 47 грн, а приготувати олів'є вдома виллється в 76 гривень.

На 15% цього року подорожчало куряче м'ясо. Нарізки, наприклад, сир і ковбаса на 20%.

Експерти повідомили, що червона ікра цього року обійдеться на 30 грн дорожче, шампанське – на 6 грн, а мандарини – на 2 грн.

Як заощадити

Рекомендуємо купити вже зараз бакалію, делікатеси (ікра) і алкоголь. Ці продукти у вас не зіпсуються і дозволять трохи скоротити витрати, якщо ви будете це купувати напередодні Нового року.