В Україні подорожчали мандарини: скільки коштуватиме фрукт до новорічного столу-2021

Новий рік-2021 менш як за два тижні, а в Україні вже "злетіли" ціни на мандарини та апельсини, які є традиційним продуктом на святковому столі. Лише за тиждень мандарини подорожчали на 10%.

За інформацією EastFruit, станом на зараз ціни на мандарини в Україні стартують від 26 грн/кг і можуть сягати 48 грн/кг. Апельсини значно дорожчі, за тиждень вони зросли на 22%. Зараз цитрусові продають в середньому по 33-55 гривень за кілограм.

Аналітики проекту EastFruit пояснюють, що ціна зросла через підвищений попит гуртових компаній і роздрібних мереж. Фахівці зауважують, що така ситуація традиційна для передноворічного періоду.

Як зазначається, упродовж року ціна апельсинів виросла на 30%. На ринку пояснюють це змінами курсу долара щодо гривні.

Експерти кажуть, що пік постачання і продажів цитрусових в Україні традиційно припадає на грудень. До України здебільшого везуть новорічні фрукти із Грузії і Туреччини та з Єгипту.

Нагадаємо, в Україні напередодні новорічних свят злетіли ціни на лимони.

Раніше також повідомлялося, що у 2020 році в Україні вартість червоної ікри в середньому зросла на 20% у порівнянні з 2019 роком. На ціну ікри вплинуло два фактори.