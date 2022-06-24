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В Україні подорожчав популярний овоч, який люблять усі

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П'ятниця 24 червня 2022 14:53
В Україні подорожчав популярний овоч, який люблять усі Фото: в Україні дорожчають огірки (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

В Україні За останній тиждень значно додали в ціні огірки.

Про це повідомляє видання EastFruit.

Скільки зараз коштують огірки

Ціна на тепличний огірок зараз стартує 30-45 грн / кг, що в середньому на 33% дорожче ніж тижнем раніше.

Причини подорожчання

Причиною подорожчання тепличних овочів на українському ринку є суттєве зменшення пропозиції, що зумовлено зниженням темпів збирання врожаю через погодні умови.

Крім того, в цьому сезоні багато фермерські господарства не захотіли вирощувати огірки другої сівозміни або скоротили площі під ними на користь помідорів. Дуже велику роль зіграла і погода останнім часом.

На даному етапі огірок на українському ринку все ж коштує середньому в 6,7 рази дорожче, ніж наприкінці червня минулого року.

Експерти впевнені, що ситуація на ринку кардинально зміниться, як тільки встановиться сприятлива погода, що призведе до різкого збільшення поставок огірка з літніх теплиць.

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Нагадаємо, раніше аналітик Українського клубу аграрного бізнесу розповів РБК-Україна, чи буде в країні дефіцит продуктів цього літа.

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Ціни на продукти
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