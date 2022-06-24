В Україні подорожчав популярний овоч, який люблять усі
В Україні За останній тиждень значно додали в ціні огірки.
Про це повідомляє видання EastFruit.
Скільки зараз коштують огірки
Ціна на тепличний огірок зараз стартує 30-45 грн / кг, що в середньому на 33% дорожче ніж тижнем раніше.
Причини подорожчання
Причиною подорожчання тепличних овочів на українському ринку є суттєве зменшення пропозиції, що зумовлено зниженням темпів збирання врожаю через погодні умови.
Крім того, в цьому сезоні багато фермерські господарства не захотіли вирощувати огірки другої сівозміни або скоротили площі під ними на користь помідорів. Дуже велику роль зіграла і погода останнім часом.
На даному етапі огірок на українському ринку все ж коштує середньому в 6,7 рази дорожче, ніж наприкінці червня минулого року.
Експерти впевнені, що ситуація на ринку кардинально зміниться, як тільки встановиться сприятлива погода, що призведе до різкого збільшення поставок огірка з літніх теплиць.
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Нагадаємо, раніше аналітик Українського клубу аграрного бізнесу розповів РБК-Україна, чи буде в країні дефіцит продуктів цього літа.