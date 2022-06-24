В Украине подорожал популярный овощ, который любят все
В Украине за последнюю неделю значительно прибавили в цене огурцы.
Об этом сообщает издание EastFruit.
Сколько сейчас стоят огурцы
Цена на тепличный огурец сейчас стартует 30-45 грн/кг, что в среднем на 33% дороже чем неделей ранее.
Причины подорожания
Причиной подорожания тепличных овощей на украинском рынке является существенное уменьшение предложения, что обусловлено снижением темпов уборки урожая из-за погодных условий.
Кроме того, в этом сезоне многие фермерские хозяйства не захотели выращивать огурцы второго севооборота или сократили площади под ними в пользу помидоров. Очень большую роль сыграла и погода в последнее время.
На данном этапе огурец на украинском рынке все же стоит среднем в 6,7 раза дороже, чем в конце июня прошлого года.
Эксперты уверены, что ситуация на рынке кардинально изменится, как только установится благоприятная погода, что приведет к резкому увеличению поставок огурца из летних теплиц.
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Напомним, ранее аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса рассказал РБК-Украина, будет ли в стране дефицит продуктов этим летом.