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В Украине подорожал популярный овощ, который любят все

Новина українською →
Пятница 24 июня 2022 14:53
В Украине подорожал популярный овощ, который любят все Фото: В Украине дорожают огурцы (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

В Украине за последнюю неделю значительно прибавили в цене огурцы.

Об этом сообщает издание EastFruit.

Сколько сейчас стоят огурцы

Цена на тепличный огурец сейчас стартует 30-45 грн/кг, что в среднем на 33% дороже чем неделей ранее.

Причины подорожания

Причиной подорожания тепличных овощей на украинском рынке является существенное уменьшение предложения, что обусловлено снижением темпов уборки урожая из-за погодных условий.

Кроме того, в этом сезоне многие фермерские хозяйства не захотели выращивать огурцы второго севооборота или сократили площади под ними в пользу помидоров. Очень большую роль сыграла и погода в последнее время.

На данном этапе огурец на украинском рынке все же стоит среднем в 6,7 раза дороже, чем в конце июня прошлого года.

Эксперты уверены, что ситуация на рынке кардинально изменится, как только установится благоприятная погода, что приведет к резкому увеличению поставок огурца из летних теплиц.

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Напомним, ранее аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса рассказал РБК-Украина, будет ли в стране дефицит продуктов этим летом.

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