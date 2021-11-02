В Україні подорожчає "молочка": названа причина

За словами директора підприємства "Яготинський маслозавод" Сергія Косяченка, це тільки один з негативних факторів, які впливають на ціну українських молочних продуктів.

"Незалежно від ціни на енергоносії, молоко як сировина подорожчає, оскільки ми маємо перший сезон, коли ціни на нього постійно зростали. Тільки на нашому підприємстві був період, коли вони піднялися на 20% порівняно з минулим роком", - зазначив Косяченко.

При цьому до осені ціни на молоко знову пішли вгору. Крім того, не вистачає якісного продукту.

Через подорожчання енергоносіїв здорожує не тільки переробка молока, а й вартість пакувальної продукції.

Які будуть ціни

У найближчі місяць-два Сергій Косяченко прогнозує чергове підвищення цін на молочні продукти на 10%. При цьому він сподівається, що пік подорожчання молока-сировини вже пройдено.

В Асоціації виробників молока кажуть, що хоч на вартість молока впливає багато факторів, але ціни на енергоносії - це найголовніший з факторів.