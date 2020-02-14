В Україні підготували приємний сюрприз для молодих батьків

В Україні запрацювала послуга єМалятко, яка має ряд переваг для майбутніх батьків. Новоспечені батьки будуть витрачати 20 хвилин замість 2 тижнів на 10 державних послуг, пов'язаних з народженням дитини. Отримання послуг по одній заяві єМалятко дозволяє позбутися від відвідування 11 інстанцій та заповнення 37 документів.

"Сьогодні у столиці запрацювала комплексна послуга єМалятко — відразу 14 київських пологових будинків приєднались до проєкту. Київ – п’яте місто, де від нового року новоспечені батьки мають змогу за однією заявою безпосередньо у пологовому отримати комплекс послуг, що супроводжують народження немовляти. На черзі – ще сім міст, що приєднаються до проєкту протягом цього місяця", – розповів у своєму Facebook міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Також чиновник зазначив, що послуга об'єднує між собою кілька державних реєстрів та різних відомств.

"єМалятко передбачає складну взаємодію між кількома державними реєстрами, що належать різним відомствам. У проєкті задіяні дев'ять відомств - Мінцифра, Мін'юст, МВС, Мінекономрозвитку, Мінсоцполітики, МОЗ, Мінфін, ДМС, ДПС. Крім того, реалізація такого масштабного проєкту неможлива без підтримки місцевої влади", – додав він.

Федоров зазначив, що в п'ятницю, 14 лютого, була запущена бета-версія єМалятко і всі 10 послуг будуть доступні вже цього літа.

Скріншот (facebook.com/fedorov1991)

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму telegram-каналі зазначив, що схожі сервіси в деяких країнах об'єднали 3-5 послуг в одній, а єМалятко містить в собі відразу всі 10.

"Зараз єМалятко вже працює в Києві, Харкові, Луцьку, Вінниці та Кривому Розі. А скоро - онлайн на порталі Дія. єМалятко - це новий зручний формат відносин між українцями та державою ", - додав Гончарук.

Скріншот (t.me/PMHoncharuk)

Крім того, Олексій Гончарук привітав молоду пару, яка стала батьками 14-го лютого в День всіх закоханих.