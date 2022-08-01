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В Україні подешевшала малина: скільки зараз коштує ягода

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Понеділок 01 серпня 2022 11:55
В Україні подешевшала малина: скільки зараз коштує ягода Фото: в Україні подешевшала малина (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

В Україні за останній тиждень стрімко подешевшала малина, яка ще на початку сезону продавалася за захмарними цінами. Зараз садівники просять за кілограм ягоди від 60 до 120 гривень, а це на 27% менше, ніж минулого тижня.

Про таку тенденцію повідомляє Агротренд.

Чому подешевшала ягода

Широкий ціновий діапазон учасники ринку пояснюють різними якісними характеристиками продукції.

За цінами нижньої межі діапазону в продаж на внутрішньому ринку надходять залишкові партії ягід літніх сортів, які, як правило, нетранспортабельні і не мають попит у представників заморожуючих компаній.

За максимальними цінами сьогодні в продаж надходять більш об'ємні партії малини ремонтантних сортів, до збирання яких активно приступили в господарствах північних і західних областей країни.

Помітне зниження цін на ягоди учасники ринку пов'язують зі збільшенням пропозиції малини на ринку в цілому.

Своєю чергою, місцеві виробники відзначають дуже стриманий попит на великі партії малини з боку переробників, тому що нинішній рівень цін залишається для них дуже високим.

Навіть, незважаючи на останнє зниження відпускних цін на малину, реалізація основних обсягів ягід на цей момент в Україні здійснюється в середньому на 26% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

Що далі буде з цінами на малину

Економічні експерти повідомляють, що подальше збільшення пропозиції малини ремонтантних сортів від місцевих виробників сприятиме зменшенню ціни на малину.

Нагадаємо, що ще в червні цього року малину в Україні продавали по 1000 грн за кілограм.

Нагадаємо, що Клопотенко розповів, як правильно запастися малиною на зиму.

Раніше ми повідомляли, як правильно зберегти ягоди і фрукти на зиму.

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