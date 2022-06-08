В Україні подешевшав популярний овоч: ціни впали на 50%!

В Україні обвалилися ціни на сезонний овоч, який є ще й одним з найпопулярніших в нашій країні. Мова йде про огірки, які подешевшали від 30% до 50%. Тож скоро можна буде робити запаси на зиму, коли ціна на овоч знизиться ще більше.

Про це розповіли в спільноті АПК-Інформ.

Аграрії чекали на дефіцит огірків

"Враховуючи факт виїзду з України більш ніж 5 млн осіб, працюючі тепличні комбінати, за відсутності надходження до споживачів продукції із Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області, не були спроможними повністю закрити існуючі потреби ринку", - йдеться в повідомленні.

Вітчизняні огірки замінили імпортними

Експерти кажуть, що такий спосіб розв'язання проблеми дефіциту овоча в цей період року є нетрадиційними. Однак такий крок був вимушеним.

"Вирішення проблеми недостатньої пропозиції огірка на внутрішньому ринку України було збільшення обсягів імпорту овочів з Польщі, й ще більш відчутне зростання обсягів постачання з Молдови.

У результаті з початку червня місцеві комбінати зменшили попередні відпускні ціни на свою продукцію від 30% до 50%.

Скільки коштують огірки в супермаркетах

Зазначимо, що для роздрібного покупця ціна все ще кусається. Зокрема, в супермаркетах за огірки просять 60-70 грн за кілограм.