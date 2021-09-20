RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Україні подешевшав овоч з борщового набору: скільки зараз коштує

Автор: Людмила Жукова

Буряк в Україні знизився в ціні. Популярний овоч з борщового набору варто запасти зараз, адже скоро прогнозують його подорожчання.

Про це повідомляє "Сьогодні".

Скільки зараз коштує овоч

З початку тижня овоч подешевшав на закупівлі і на прилавках на 2-3 гривні. Буряк добре зимує, тому економісти рекомендують робити запаси вже зараз. Зараз ціна цього продукту стартує від 10 гривень за кілограм.

Коли подорожчає буряк

Агроексперти кажуть, здешевлення буряків - це явище сезонне. Зараз фермери зібрали новий урожай і його багато, але тільки прийдуть морози, овоч знову виросте в ціні, правда не суттєво на 1-1,5 гривні.

За словами продавців, попит на овоч є, купують кілограмами і мішками.

У чому користь буряка

Регулярне вживання буряка зміцнює імунітет, а також знижує ризик захворювань нервової та опорно-рухової систем і допомагає зниженню маси тіла. Один з овочів, корисних для схуднення - це буряк. У ній мало калорій, а смакові цінності - приголомшливі.

Як ми раніше писали, в Україні різко впала вартість на тепличні огірки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на продукти