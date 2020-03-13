В Украине первая смерть от коронавируса: подробности

От коронавируса в Украине умерла женщина (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус в Украине привел к первой смерти

Коронавирус в Украине привел к первой смерти. 13 марта умерла 71-летняя женщина из Радомышля Житомирской области. Об этом заявила Ольга Голубовская, Завкафедрой инфекционных болезней в Национальном университете имени Богомольца, позже в Минздраве подтвердили информацию.

"К сожалению, первый умерший от COVID19... Житомирская область..." - написала врач-инфекционист.

В Украине первая смерть от коронавируса (скрин: facebook.com/ogolubovska)

Умершая женщина из Житомирской области 1949 года рождения. Она 1 марта вернулась из Польши, но не сразу обратилась к врачам. Стало известно, с кем контактировала больная, - это двое жителей Радомышля и двое киевлян.

В МОЗ подтвердили информацию о смерти жительницы Житомирской области, указав, что она была в группе риска.

В Украине женщина умерла от коронавируса (скрин: Минздрав)

Заместитель председателя Житомирской ОГА Наталья Остапченко во время брифинга заявила, что за жильем родных умершей украинки в Радомышле следят правоохранители. Ее семья самоизолировалась, патрульные следят за домом ее родных и вблизи мест лечения пациентки.

Напомним, что в Радомышле вчера была объявлена чрезвычайная ситуация. ЧС также объявили в Черновцах.

А 13 марта на внеочередном заседании РНБО было принято решение о полном закрытии границ для въезда иностранцев.

На сегодня в Украине официально подтвердили три случая заражения коронавирусом COVID-19. 3 марта было объявлено о первом случае - 49-летний мужчина из Черновцов, 12 марта - еще два случая - 64-летний мужчина в Черновицкой области и 71-летняя женщина в Житомирской, которая скончалась.