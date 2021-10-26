В Україні для пенсіонерів підвищують вимоги до стажу: що чекає на тих, хто "недопрацював"

Що зміниться для пенсіонерів у 2022 році

Зараз діє вимога про стаж 28 років для 60-річних українців для виходу на пенсію та отримання пенсійних виплат.

При цьому, як передбачено внесеними змінами до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій з плавним переходом до підвищення пенсійного віку, в 2022 році вийти на пенсію українці зможуть, якщо:

у 60 років їх стаж роботи складатиме не менше 29 років;

у 63 роки - стаж від 19 до 29 років;

у 65 років - стаж від 15 до 19 років.

Що буде далі

На перший план виходить не пенсійний вік, а наявність певного трудового стажу, і до 2028-го тільки половині громадян "світить" пенсія в 60 років, пише видання "На пенсії".

Так, згідно з розрахунками:

вже в 2028 році приблизно 50% громадян зможуть в 60-річному віці претендувати на нарахування пенсійних виплат за стажем;

працювати до 63 років потрібно буде 40% українців;

до 65 років - 5%.

Що "світить" тим, кому не вистачає стажу

Якщо у громадян не вистачає страхового стажу - немає 15 років - то на пенсійні виплати вони не можуть розраховувати. Для таких категорій від держави передбачена соціальна пенсія.

Отримувати її можна лише після досягнення 65 років.

На даний час ця сума становить 1854 гривень (нижче прожиткового мінімуму).

Нагадаємо, що в 2021-му середня пенсія в Україні становить від 2 до 3 тисяч гривень. Суми вище 10 тисяч гривень отримують трохи менше ніж 4% пенсіонерів.