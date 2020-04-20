В Україні на Великдень сталося відразу два землетруси: поштовхи відчули люди

В Україні на Великдень відбулися відразу два землетруси. Підземні поштовхи були 19 квітня на Закарпатті. Епіцентр сили знаходився на глибині п'яти кілометрів під землею. Попри те, що поштовхи були не дуже потужними, місцеві жителі відчули їх і злякалися. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Джерела землетрусів знаходилися в районі Ужгорода Закарпатської області на глибині 5 км. Перший землетрус стався о 08:45 19 квітня, його магнітуда склала 3,1 бала за шкалою Ріхтера. Другі поштовхи сталися незабаром після перших близько 10:25. Вони були більше слабкими - 1,5 бали.

На Великдень в Україні сталися землетруси (Скріншот)

Як відомо, цей регіон в Україні завжди був нестабільним в плані підземних поштовхів. Так, наприклад, восени карпатський мольфар пророкував великий землетрус в цій області. Він повідомляв, що поштовхи можуть досягти 8 балів за 12-бальною шкалою.

"Велика біда прийде до нас. Природа втомилася від того, що ми з нею робимо. Якщо не вчасно схаменутися, то буде погано всім. Землетрус може бути лише попередженням. Це буде скоро, але не зараз", - говорив Михайло Тодорів.

Як ми раніше писали, біля берегів Японії стався потужний землетрус.