В Україні відремонтували ще один стадіон: як він виглядає до і після реконструкції

Загальна вартість ремонту стадіону обійшлася місту в 167 мільйонів гривень.

"Нам вдалося зробити те, у що багато хто не вірив, і нарешті ввести в експлуатацію цей стадіон, а також ще 5 нових спортивних об'єктів, які були побудовані в минулому році у рамках програми Президента "Велике будівництво" на Житомирщині", – розповів з приводу відкриття стадіону "Полісся" голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

На стадіоні "Полісся" житомирські "поліські вовки" вже зіграли матч 18 туру Першої ліги. Останній раз гра на стадіоні проводилася в 2004 році. За цей час клуб встиг отримати нове покоління вболівальників, які тепер зможуть вболівати за Полісся на домашній арені.

Всього у 2021 році в Україні планується реконструювати і збудувати 80 стадіонів та 29 басейнів. Про це нещодавно розповідав заступник голови Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.

Так виглядав стадіон до реконструкції (фото: wikimapia.org)

Так виглядає стадіон зараз (фото: segodnya.ua)