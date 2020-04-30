В Україні скасували найбільший музичний фестиваль: що робити з квитками

Фестиваль Atlas Weekend 2020 скасували через пандемію коронавірусу COVID-19. За інформацією прес-служби, українці і гості нашої країни зможуть потрапити на масштабне музичне дійство вже в наступному році.

"Через непідвладні нам обставини, Atlas Weekend перенесено на наступний рік. У зв’язку із пандемією COVID-19 ми не можемо наражати на ризик гостей, команду та артистів фестивалю, проводячи його цього літа", - розповіли представники фестивалю.

Відомо, що наступний Atlas Weekend відбудеться 6-11 липня 2021 року на ВДНГ у Києві. Квитки, куплені на фестиваль в цьому році, діють на AW 2021. Нині організатори ведуть переговори з усіма артистами, щоб повністю зберегти вже заявлений лайнап - A$AP ROCKY, Placebo, Twenty One Pilots, Тому Вокер і багатьма іншими.

"Це найважче рішення, яке нам коли-небудь доводилося приймати. Останній місяць ми не втрачали надії та працювали над створенням AW 2020, розглядали різні варіанти виходу з кризи та до останнього вірили, що в нас буде можливість зустрітись з вами цього літа. Проте, спостерігаючи за розвитком подій у світі та спілкуючись з нашими європейськими колегами, ми дійшли висновку, що перенесення – єдине вірне рішення в цій ситуації", - відзначили в прес-службі фестивалю.

Що робити з квитками на Atlas Weekend 2020

Квиток, куплений на фестиваль 2020 року автоматично є дійсним на Atlas Weekend 2021. Цей квиток ви зможете на вході обміняти на браслет, який дасть доступ на територію фестивалю у 2021 році.

Одноденний квиток дійсний на той же день тижня в наступному році. Тобто середа 8 липня 2020 = середа 7 липня 2021.

Також можна повернути квитки. Зараз фестиваль розробляє механіку для повернення і скоро повідомить про те, як це можна зробити.

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