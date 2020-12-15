В Україні скасували новорічні корпоративи

В Україні з 19 грудня заборонили проведення новорічних корпоративів, банкетів, а також весіль. Також під забороною будь-які урочисті святкування з скупченням людей.

Про це повідомляється у постанові Кабінету міністрів від 9 грудня 2020 року, яке затвердили 14 грудня.

Табу на проведення святкових заходів в кафе і ресторанах буде діяти як мінімум до 28 лютого.

Закладу громадського харчування в період жорсткого карантину будуть працювати, але з певними обмеженнями. Зокрема, з суботи, 19 грудня, кафе і ресторани працюватимуть на годину довше, до 23:00 замість нинішніх 22:00. Водночас чек повинен бути проведений до 22:00, а відвідувачі повинні покинути заклад максимум о 23:00.

За одним столом в закладі харчування можуть перебувати не більше чотирьох повнолітніх осіб, а відстань між столами повинна складати не менше двох метрів.

Як будуть працювати ресторани і кафе з грудня по лютий:

До 18 грудня включно: з 07:00 до 22:00 робота дозволена, з 22:00 до 07:00 робота заборонена (крім доставки і замовлень на винос).

З 19 грудня по 30 грудня: з 07:00 до 23:00 робота дозволена (чек слід провести до 22:00), з 23:00 до 07:00 робота заборонена (крім доставки і замовлень на винос).

Новорічна ніч 31 грудня — 1 січня: з 07:00 31 грудня до 1:00.

1 січня робота дозволена.

З 1 по 7 січня: з 07:00 по 23:00 робота дозволена (чек слід провести до 22:00), з 23:00 по 07:00 робота заборонена (крім доставки і замовлень на винос).

З 8 по 24 січня: робота громадського харчування повністю заборонена через всеукраїнський локдауну. Дозволена тільки доставка і замовлення на винос.

З 25 січня по 28 лютого: з 07:00 по 23:00 робота дозволена (чек слід провести до 22:00), з 23:00 по 07:00 робота заборонена (крім доставки і замовлень на винос).

Як ми писали раніше, у київських маршрутках може подорожчати проїзд після жорсткого карантину, який оголошено з 8 по 24 січня Кабміном.