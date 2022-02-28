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В Україні відкрили кіберфронт: як долучитися

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Понеділок 28 лютого 2022 13:16
В Україні відкрили кіберфронт: як долучитися Україна відкриває кіберфронт (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Україна починає масштабну боротьбу з російським агресором у кіберпросторі.

Про це 28 лютого повідомила Служба безпеки України.

"Відкриваємо кіберфронт! Допомагайте українським кіберам зламувати ресурси окупантів! За минулі дні ми отримали багато корисної інформації про переміщення ворога та його ДРГ. Завдяки вам чимало окупантів було знищено! А від сьогодні в чат-боті @stop_russian_war_bot з'явилася нова функція - для боротьби на кіберфронті", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, якщо ви помітили будь-які вразливі точки у кіберзахисті російських об'єктів (баги, бекдори, входи, логіни та паролі), то обов’язково повідомляйте про них чат-боту.

Також це можуть бути вразливості в електронній пошті, веб-сайтах, онлайн-банкінгу, системах управління, комп'ютерних мережах, центрах сертифікації, ключах, месенджерах, соцмережах.

"Українські кіберфахівці використають цю інформацію, щоб боротися з окупантом! Функція передачі таких даних доступна у розділі чат-боту "Кіберфронт". Зупинимо російські війська разом - на нашій землі та в нашому кіберпросторі", - додали в СБУ.

Раніше ми повідомляли, що українські кібервійська виклали в мережу базу телефонів співробітників Кремля.

Також ми писали, що українська компанія Reface розробляє алгоритм розпізнавання ворожих військ.

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