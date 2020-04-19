В Україні відкриють онлайн дитячий садок: як він працюватиме

У Києві відкриють онлайн-дитсадок (ілюстративне фото: pixabay.com)

Через карантин українських малюків запрошують в онлайн-дитсадок

Карантин в Україні через коронавірус перевів учнів на дистанційну форму навчання - Всеукраїнська школа онлайн розпочала роботу з 6 квітня і продовжить до закінчення навчального року. А тепер чиновники вирішили "прилаштувати" і дітей дошкільного віку.

З маленькими українцями будуть займатися вихователі першого онлайн дитячого садка.

Поки таке нововведення стартує тільки в столиці, але ініціативу можуть незабаром підтримати і в інших містах країни.

Як розповіли на сайті Віртуальної платформи емоційної підтримки Моніторингового центру КМДА з протидії COVID-19, дитсадок-онлайн запустять в понеділок, 20 квітня.

До садка запрошують дітей віком від 4 до 6 років.

"Кваліфіковані вихователі щодня будуть влаштовувати три активності по 30 хвилин кожна", - йдеться в повідомленні "Освітній Хаб - EduHub.in.ua" на сторінці в Facebook.

Радник мера Києва Володимир Бондаренко порадив скористатися такою можливість навчання для малюків та нагадав, що карантин - не канікули.

У Києві працюватиме онлайн дитячий садок (Фото: facebook.com/eduhub.in.ua)

Як повідомлялося раніше, Міносвіти через карантин в Україні просить школи відмовитися від випускних і останніх дзвінків.

Також ми писали про те, що після гучного скандалу через помилки вчителів на уроках школи онлайн в міністерстві прийняли рішення, як уникнути подібних ексцесів надалі.