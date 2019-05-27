В Україні відмовляться від ріелторів: деталі нововведення в сфері нерухомості

Ріелторів в Україні більше не буде, Фонд держмайна підготував нові правила для фахівців з нерухомості, які повинні будуть здавати тести для отримання сертифікатів. Відповідно, їх послуги подорожчають. Нововведення повинні будуть запрацювати через 1,5 року після публікації закону "Про брокерської діяльності у сфері нерухомості".

Як зазначав в.о. глави ФДМ Віталій Трубаров, відсутність законодавчого регулювання та загальних правил брокерської діяльності, неясність правових наслідків за порушення законодавства спричинило появу на ринку "сірих" ріелторів, які іноді займаються відвертим шахрайством.

До речі, дія майбутнього закону не поширюватиметься на операції купівлі, продажу або оренди, укладені людьми самостійно, без залучення брокерів або агентів по нерухомості (помічників брокера).

Для здійснення брокерської діяльності суб'єкт господарювання повинен буде відповідати певним критеріям, пише UBR. Зокрема, повинен мати у штаті хоча б одного брокера з нерухомості або здійснювати діяльність як фізична особа-підприємець.

Також потрібно буде здати кваліфікаційні іспити і отримати сертифікат.

Отримати у Фонд держмайна свідоцтво на право заняття брокерською діяльністю в сфері нерухомості.

Необхідно його внесення в Держреєстр брокерів з нерухомості та суб'єктів брокерської діяльності.

Брокер може працювати з будь-якою кількістю агентів з нерухомості, а ті, у свою чергу, тільки на одне брокерське агентство.

Илюстративное фото: колаж РБК-Україна

Відповідно до законопроекту, таке поняття як "ріелтор" більше не буде застосовуватися. Причина рішення - термін зареєстрований торговою маркою Національної асоціації ріелторів США.

Додамо, що для фахівців ринку нерухомості буде особливий кодекс етики і стандартів практики брокера. При цьому навіть за одне порушення його положень можуть відібрати ліцензію.

Брокери повинні будуть пояснювати права, обов'язки учасників і попереджати про наслідки операції з нерухомістю; забезпечувати збереження документів до угоди; постійно підвищувати свій професійний рівень.

За діяльністю брокерів спостерігатиме кваліфікаційно-дисциплінарна комісія ФДМ. Вона може приймати рішення про відкликання ліцензії (максимум на 2 роки); відсилати на повторну здачу іспитів або додаткове навчання.

Додамо, що переважно регулювати і нести відповідальність за роботу брокерів будуть брокерські громадські організації або асоціації.

Перед розміщенням оголошення брокер повинен буде спочатку підписати договір з клієнтом. При реєстрації на сайті вказувати номер свідоцтва і кваліфікаційного сертифіката. Якщо звичайне оголошення виявиться "брокерським", то потенційний покупець зможе поскаржитися на нього в профільні організації або у Фонд держмайна. В оголошенні потрібно вказувати не тільки номер телефону брокера, але і безпосереднього власника нерухомості (якщо це передбачено договором з клієнтом).

Ліцензію брокера можуть забрати, якщо фахівець пішов до іншого агентства і не повідомив у ФДМ, через виникнення судимості, зміну робочого адреси, номеру телефону, електронної пошти та інших контактних даних.

Самі ж сайти з оголошеннями формуватимуть список сумнівних брокерів, який будуть відправляти у ФДМ та профільні організації на розгляд.

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Брокером з нерухомості не можуть стати люди без відповідного сертифіката; непогашеної або незнятої судимістю за вчинення умисного злочину проти власності чи злочини у сфері госпдіяльності; недієздатні або частково дієздатні; позбавлені права на заняття брокерською діяльністю (протягом 2 років з дня прийняття кваліфікаційно-дисциплінарною комісією рішення про анулювання сертифіката брокера)

Брокерам заборонено наймати агентів з нерухомості, яких немає в жодному з реєстрів, які ведуться саморегулівними організаціями брокерів та агентів з нерухомості. Також агент може здати іспит і стати брокером маючи досвід роботи щонайменше 3 роки.

У договорі, які брокери або агенти підписуватимуть з клієнтом, треба вказувати дані отриманого раніше свідоцтва та кваліфікаційного сертифіката, інакше договір буде вважатися недійсним. Сторони договору несуть взаємну відповідальність за достовірність наданих документів для угоди.

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Наразі ведуться переговори з деякими українськими університетами про впровадження окремих напрямків для підготовки фахівців з нерухомості. А поки брокерів готуватимуть спеціальні центри при тих же брокерських громадських організаціях: працювати вони повинні не менше 5 років і нараховувати не менше 500 учасників, 300 з яких повинні бути брокери.

Вони укладуть договори і узгодять навчальні програми з ФДМ. Приймати іспити будуть чиновники ФДМ та представники профільних громадських організацій з досвідом роботи не менше 5 років.

Підтверджувати кваліфікацію брокерам потрібно буде 1 раз в 3 роки. Втім, у законопроекті не вказана верхня межа вартості отримання кваліфікаційного сертифікату. Сказано лише, що його ціна не може бути менше 170 гривень.

Окремо потрібно буде заплатити одну "мінімалку" за брокерське свідоцтво. У разі провалу іспиту, можна скласти його повторно через місяць. Враховуючи, що, за різними оцінками, зараз в Україні близько 40-80 тис. професійних ріелторів (хто постійно працює на цьому терені), то навар виходить чималий.

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