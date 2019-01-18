У КМДА розроблено проект рішення зі ставкою туристичного збору

Фото: Микола Поворозник (kyivcity.gov.ua)

У КМДА розповіли про ставку туристичного збору

Податковий кодекс України надає право місцевим радам встановити ставки туристичного збору в межах граничних ставок, визначених кодексом. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Для реалізації цієї норми фахівці КМДА опрацювали статистику минулих років та подали до Київської міської ради проект рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року № 242/5629 "Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві".

23 листопада 2018 року законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів" внесені зміни до Податкового кодексу України у частині туристичного збору.

"Проектом рішення пропонується встановити ставку туристичного збору за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі) у розмірі 0,5% для внутрішнього туризму та 1% для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 2019 року – 4173 гривні. Тож, за результатами розрахунків у 2019 році для внутрішнього туризму розмір збору становитиме 20 грн 87 копійок, для в’їзного туризму – 41 грн 73 копійки", – розповів Поворозник.

Він підкреслив, що зазначений проект рішення має бути опрацьований комісіями Київради та підтриманий більшістю депутатів на засіданні міської ради. Під час роботи комісій Київради над проектом рішення кожен охочий матиме можливість висловити свою думку.

"Ми відкриті до конструктивного діалогу і готові врахувати пропозиції у роботі над встановленням ставок туристичного збору. Міська влада зацікавлена у розвитку туристичного бізнесу столиці, тож зі свого боку створює максимально комфортні умови для його ведення", – підкреслив Микола Поворозник.

Він нагадав, що з моменту запровадження туристичного збору до бюджету міста Києва надійшло коштів: у 2011 році – 6,8 млн грн, у 2012 році – 9,7 млн грн, у 2013 році – 9,7 млн грн, у 2014 році – 7,8 млн грн, у 2015 році – 13 млн грн, у 2016 році – 18,8 млн грн, у 2017 році – 25,1 млн грн, у 2018 році – 33 млн гривень.

"З урахуванням запропонованих ставок туристичного збору у 2019 році до бюджету міста заплановано отримати 35 млн гривень. Ці кошти будуть спрямовані на розвиток культури та туризму у столиці", – зазначив Поворозник.