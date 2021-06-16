В Україні ослабили карантин: чи потрібні маски і ПЛР-тести

Кабінет міністрів на засіданні у середу, 16 червня, продовжив карантин через коронавірус до 31 серпня 2021 року, але послабив деякі обмеження.
Які обмеження послабили - читайте в матеріалі Styler.
Так, в Україні Уряд продовжив карантин до 31 серпня. Водночас на всій території країни встановлюється “зелений” рівень епідемічної небезпеки.
У МОЗ розповідають, що у громадському транспорті та під час масових заходів або відвідин приміщень всі учасники мають дотримуватись маскового режиму.
Окрім того, робота закладів громадського харчування, розважальних закладів (нічних клубів), кінотеатрів та залів інших сфер культури, проведення інших масових заходів дозволяється за умов носінням масок та забезпечення засобами індивідуального захисту працівників.
Також масковий режим є необов'язковим, якщо в всіх учасників та організаторів заходу є один із документів:
При “зеленому” рівні епідемічної небезпеки в Україні перетин державного кордону з будь-яких країн є безперешкодним для громадян України або іноземців з посвідкою на постійне проживання. Так само безперешкодно громадяни України можуть перетинати КПВВ.
Окрім того, для іноземців завжди обов’язково потрібно мати страховий поліс на випадок захворювання на COVID-19, та одну із наступних позицій:
Крім того, новими правилами визначається можливість одночасного встановлення по всій території країни “зеленого” або “жовтого” рівня карантинних обмежень, “помаранчевий” та “червоний” буде визначатись в межах регіону.
Уся територія країни одночасно повернеться до “жовтої” зони, у разі наявності протягом трьох днів підряд однієї з таких ознак на всій території України:
Раніше ми повідомляли, що в Україні дозволили масові заходи із 100% наповненням глядачів та без дотримання дистанції
Також від українців тепер не будуть вимагати ПЛР-тест на кордоні.