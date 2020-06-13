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В Україні готують штрафи пішоходам без світлоповертачів: скільки коштує такий захист

STYLERЖиття    13.06.2020 - 09:13
В Україні готують штрафи пішоходам без світлоповертачів: скільки коштує такий захист
В Україні пасажирів зобов'яжуть носити світлоповертачі (колаж РБК-Україна)

Українців зобов'яжуть носити світлоповертальні елементи на проїжджій частині дороги та вулиці в темний час доби

В Україні збираються штрафувати водіїв, пасажирів авто, пішоходів та велосипедистів, які не матимуть на своєму одязі сітловідбивальні елементи в темний час доби.

Верховна Рада вже схвалила відповідний законопроект №2696 в першому читанні 3 червня. Очікується, що нардепи не будуть затягувати з підтримкою ініціативи й за основу.

Згідно з новими правилами, всі учасники дорожнього руху повинні будуть використовувати світлоповертаючі елементи в темний час доби або в умовах недостатньої видимості на проїжджій частині дороги (вулиці) поза транспортного засобу.

На пасажирів авто вимога також поширюється. А ще на пішоходів, велосипедистів та погоничів тварин.

В іншому випадку будуть штрафувати на 51 гривню.

Хоча спеціальні стрічки, брелоки та жилети коштують недорого, громадяни їх майже не носять. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Так, зробити себе в шість разів більш помітним можна за допомогою відбивних брелоків за ціною від 15 гривень або стрічки до 40 гривень.

"Якщо на людині немає нічого, що відбиває світло, то водій побачить її лише за 50 метрів, а це, навіть на низькій швидкості і коли ліхтарі ввімкнені, – лічені секунди. Якщо людина візьме до рук хоч вузьку спеціальну стрічку, то навіть за триста метрів її буде видно", - йдеться в матеріалі.

Також є варіант придбати сітловідбивальний кант. 50 метрів такого захисту в одязі коштує 150 гривень. А вистачить його не тільки на одну людину - цим кантом можна обшити також і своїх друзів та родичів "з головою".

Відео: В Україні збираються штрафувати пішоходів без світловідбивачів

Раніше повідомлялося, що в Україні штрафи для пішоходів хочуть збільшити в чотири рази.

Також нещодавно ми писали про те, як оскаржити штраф за порушення ПДР.

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Автор: Володимир Костирін

Теги Новини України штрафводителипешеход
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