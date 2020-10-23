В Україні оновили список "червоних" зон: де будуть найсуворіші обмеження

У "червоній" зоні карантину заборонена робота транспорту, навчальних закладів та ресторанів
В Україні оновили список зонування карантинних зон. На засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 23 жовтня було прийнято рішення про новий поділ. Нове епідеміологічне зонування почне діяти з 00:00 26 жовтня.
У "червоній" зоні:
Міста Володимир-Волинський та Нововолинськ, Луцький район Волинської області;
Слов'янський район Донецької області;
Міста Бердичів і Коростень, Бердичівський, Коростенський, Лугинський, Любарський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;
Перечинський район Закарпатської області;
Місто Івано-Франківськ та Тисменицький район Івано-Франківської області;
Міста Бориспіль, Васильків та Обухів, Бориспільський і Обухівський райони Київської області;
Міста Лисичанськ, Рубіжне та Сєвєродонецьк, Біловодський, Білокуракинський, Кремінський, Марківський, Міловський, Новоайдарський, Новопсковський, Попаснянський, Сватівський, Станично-Луганський, Старобільський та Троїцький райони Луганської області;
Сокальський район Львівської області;
Місто Миколаїв Миколаївської області;
Міста Біляївка, Ізмаїл та Теплодар, Балтський, Березівський, Іванівський, Овідіопольський, Подільський, Савранський і Татарбунарський райони Одеської області;
Місто Полтава Полтавської області;
Міста Рівне, Вараш, Дубно та Острог, Здолбунівський та Костопільський райони Рівненської області;
Міста Суми та Лебедин, Сумський район Сумської області;
Міста Тернопіль, Бережани, Кременець і Чортків, Борщівський, Заліщицький, Казовський, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький та Тернопільський райони Тернопільської області;
Міста Харків і Люботин, Богодухівський, Золочівський, Лозівський та Первомайський райони Харківської області;
Міста Хмельницький, Кам'янець-Подільський, Нетішин, Славута і Шепетівка, Волочиськ, Городоцький, Дунаєвецький, Кам'янець-Подільський, Кам'янець-Подільський, Летичівський, Старосинявський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;
Міста Золотоноша, Канів та Сміла, Монастирищенський і Смоленської райони Черкаської області;
Міста Чернівці та Новодністровськ, Кельменецький, Кіцманський та Хотинський райони Чернівецької області;
Міста Чернігів і Ніжин Чернігівської області
З 26 жовтня в цих населених пунктах буде заборонена робота громадського транспорту, відвідування навчальних закладів, діяльність ТРЦ, кафе і ресторанів. Також вводиться заборона на діяльність хостелів, туристичних баз, спортивних залів і фитнес-центрів, закладів культури.
В "помаранчеву" зону потрапили такі великі міста, як: Вінниця, Луцьк, Дніпро, Бахмут, Краматорськ, Житомир, Ужгород, Запоріжжя, Бердянськ, Львів, Одеса, Херсон, Черкаси, Умань, а також Київ.
З 26 жовтня тут заборонено: робота хостелів і туристичних баз, діяльність розважальних закладів, робота ресторанів в нічний час, планові госпіталізації в лікарнях, робота фітнес-центрів, спортзалів, установ культури. Масові заходи обмежені до 20 осіб. Заборонено відвідування установ соціального захисту.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Київ може потрапити в "червону" зону карантину.