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Як в Україні незаконно видобувають бурштин: шокуюче відео

STYLERЖиття    14.06.2020 - 19:32
Як в Україні незаконно видобувають бурштин: шокуюче відео
Видобуток бурштину в Україні (фото: facebook.com)

У мережі показали, як в Україні незаконно видобувають бурштин

У мережі з'явилося неймовірне відео, на якому видно, як відбувається незаконний видобуток бурштину на Поліссі. При цьому складно уявити, що це відбувається в Україні в наш час.

На відео видно, як десятки людей стоять по пояс у каламутній воді і зачерпують породу з дна, щоб знайти бурштин. При цьому всі штовхають один одного і кричать. Дане відео опублікував журналіст Сергій Харченко на своїй сторінці у Facebook.

трохи жесті з бурштинової республіки...

Опубліковано Sergii Kharchenko Субота, 13 червня 2020 р.

Видобуток бурштину в Україні (відео: facebook.com/sergii.kharchenko)

Варто зазначити, що в Україні серйозні проблеми незаконного видобутку бурштину. Обсяги чорного ринку бурштину оцінюються в 500 мільйонів доларів в рік. Через незаконного видобутку Україна втрачає десятки мільярдів гривень.

Бурштин почали незаконно видобувати ще на початку 90-их років. Однак серйозних масштабів видобування бурштину досягло після 2014 року. Найбільше бурштин видобувають у Житомирській, Волинській та Рівненській областях.

Нагадаємо, що у Рівненській області поліцейського підозрюють у "кришуванні" видобутку бурштину. Правоохоронець попереджав копачів про виїзд поліції на місця незаконного видобутку бурштину.

Поліція провела обшуки за місцем роботи поліцейського і в будинках місцевих жителів, які, як передбачається, причетні до видобутку бурштину. В результаті обшуків було виявлено понад 150 кг каміння бурштину, загальна вартість яких складає близько 2,2 мільйона гривень. Також поліція знайшла 6 820 доларів і знаряддя для обробки бурштину.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новини України янтарь
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