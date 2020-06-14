Как в Украине незаконно добывают янтарь: шокирующее видео

Добыча янтаря в Украине (фото: facebook.com)

В сети показали, как в Украине незаконно добывают янтарь

В сети появилось невероятное видео, на котором видно, как происходит незаконная добыча янтаря на Полесье. При этом сложно представить, что это происходит в Украине в наше время.

На видео видно, как десятки людей стоят по пояс в мутной воде и зачерпывают породу с дна, чтобы найти янтарь. При этом все толкают друг друга и кричат. Данное видео опубликовал журналист Сергей Харченко на своей странице в Facebook.

Добыча янтаря в Украине (видео: facebook.com/sergii.kharchenko)

Стоит отметить, что в Украине серьезные проблемы незаконной добычи янтаря. Объемы черного рынка янтаря оцениваются в 500 миллионов долларов в год. Из-за незаконной добычи Украина теряет десятки миллиардов гривен.

Янтарь начали незаконно добывать еще в начале 90-ых годов. Однако серьезных масштабов добыча янтаря достигла после 2014 года. Больше всего янтарь добывают в Житомирской, Волынской и Ровенской областях.

Напомним, что в Ровенской области полицейского подозревают в "крышевании" добычи янтаря. Правоохранитель предупреждал копателей о выезде полиции на места незаконной добычи янтаря.

Полиция провела обыски по месту работы полицейского и в домах местных жителей, которые, как предполагается, причастные к добыче янтаря. В результате обысков было выявлено более 150 кг камней янтаря, обща стоимость которых составляет около 2,2 миллиона гривен. Также полиция нашла 6 820 долларов и орудия для обработки янтаря.

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Автор: Роман Мирончук