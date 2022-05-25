В Україні для порушників ПДР хочуть збільшити штрафи під час війни

"Воєнний стан діє, війна йде, але це не звільняє наших громадян від виконання правил дорожнього руху, не звільняє від відповідальності, яка настає за порушення тих чи інших правил, які безпосередньо впливають на безпеку людей, руху", - розповів він.

Нардеп зазначив, що під час бойових дій у Київській області було чимало порушень ПДР, не працювали камери автофіксації, поліція займалася іншими справами, забезпечуючи безпеку від окупантів, які намагаються прорватися до столиці. Все це впливало й на кількість ДТП.

Зараз же в Києві комунальні служби потроху розчищають блокпости, які були встановлені для стримування ворожої навали, що нині полегшує водіям рух на дорогах, додав Крейденко.

За порушення ПДР планують посилити покарання

Він також звернув увагу на деякі законодавчі ініціативи щодо збільшення штрафів для порушників ПДР. Йдеться про проекти закону №7354, №7026-1 та №6502.

Перший стосується встановлення нового порядку відповідальності за порушення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв ТЗ, порушення порядку державної акредитації шкіл, атестації фахівців та порядку оформлення або видачі прав.

За словами Крейденка, у разі ухвалення законопроекту №7354 суб'єктами відповідальності виступатимуть організації, що займаються цими підготовками майбутніх водіїв. Адміністративна відповідальність наступатиме лише за умови, що допущені порушення не містять склад кримінального правопорушення.

Законопроект №7026-1 передбачає збільшення штрафів за систематичні порушення правил дорожнього руху.

"Від 3 до 5 правопорушень - удвічі, від 5 до 10 - вп'ятеро, понад 10 разів - позбавлення права керування транспортним засобом строком до 2 років. Під систематичним правопорушенням розуміється вчинення 3 та більше таких протиправних дій протягом року", - пояснив Крейденко.