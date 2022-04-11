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В Україну насувається шторм: де сильно зіпсується погода

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Понеділок 11 квітня 2022 07:30
В Україну насувається шторм: де сильно зіпсується погода Фото: Погода в Україні принесе шторм (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні скоро буде з сильними зливами, місцями з мокрим снігом, температура на значній території буде невисокою, місцями ймовірний сильний штормовий вітер.

Що буде з погодою в країні в найближчі три дні - читайте нижче в матеріалі Styler.

"11 квітня вночі в більшості північних та Черкаській областях значний дощ, подекуди з мокрим снігом. Вдень у північних, більшості центральних, місцями в західних областях пориви 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили в Укргідрометцентрі.

Згідно з картою погоди, температура вдень +8... +11, лише на сході тепло - від +16 до +21 градуса.

В Україну насувається шторм: де сильно зіпсується погода

Скрін: Погода в Україні 11 квітня (meteo.gov.ua)

У вівторок 12 квітня похолодання прийде на всю територію: вдень +7... +12, лише в Луганській області +15... +17, вночі на заході заморозки, на інших територіях +3... +5, на сході і півдні +5... +10 в нічний час.

Сильний дощ ймовірний на сході, а в Харківській області - з мокрим снігом. Опади також по всій території окрім західних областей. В областях з дощами очікується сильний вітер.

13 квітня опади здебільшого на сході і півні, тут же й поривистий вітер. Вночі 0... +5 градусів, вдень +5... +10, на півдні і в Луганській області +12... +15 (вночі на Луганщині +8... +10).

В Україну насувається шторм: де сильно зіпсується погода

В Україну насувається шторм: де сильно зіпсується погода

Скрін: Погода в Україні 12-13 квітня (meteo.gov.ua)

Раніше ми писали про вихідні на травневі свята. Чи будемо відпочивати додатково.

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