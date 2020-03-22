В Україні почався гучний скандал через тести на коронавірус: усі подробиці

Тести на коронавірус з Китаю повинні доставити в Україну вже найближчим часом. При цьому в Україну привезуть експрес-тести для визначення COVID-19, які "бачать" не сам вірус, а тільки антитіла в організмі на 5-6 день після появи симптомів.

Адвокат Євгенія Закревська на своїй сторінці в Facebook зазначила, що через те, що від зараження до симптомів може пройти ще два тижні і більше, негативний результат тесту майже не дає ніякої корисної інформації для боротьби з епідемією.

Це означає, що з допомогою даних тестів неможливо перевірити тих, хто приїжджає в країну, і своєчасно виявити уражених серед можливих контактів хворих.

При цьому наявність чи відсутність коронавіруса у людини до початку прояву симптомів достовірно визначають за допомогою тест-системи ПЛР - лабораторного тестування методом полімеразної ланцюгової реакції.

Експерт Міністерства охорони здоров'я Павло Паламарчук в Facebook написав, що експрес-тести крім можливості превентивного скринінгу мають велике значення для ПОСТ-пандемічних досліджень.

Крім того, вони дешевші в розрахунку на один зразок матеріалу (аналіз) в 10-12 разів, у порівнянні з ПЛР діагностикою і дають результат через 10-15 хвилин. За його словами, робити такі тести здоровим людям без навіть легких симптомів - безглуздо.

"Краще масова превентивна самоізоляція і жорсткий карантин, про що і просить уряд, МОЗ, волонтери", - написав Паламарчук.

Нагадаємо, що жінка з американського штату Огайо розповіла, як вилікувалася від коронавіруса. За її словами, раніше вона не відчувала нічого подібного.