В Украине начался громкий скандал из-за тестов на коронавирус: все подробности

Тесты на коронавирус из Китая должны доставить в Украину уже в ближайшее время. При этом в Украину привезут экспресс-тесты для определения COVID-19, которые "видят" не сам вирус, а только антитела в организме на 5-6 день после появления симптомов.

Адвокат Евгения Закревская на своей странице в Facebook отметила, что из-за того, что от заражения до симптомов может пройти еще две недели и больше, отрицательный результат теста почти не дает никакой полезной информации для борьбы с эпидемией.

Это означает, что с помощью данных тестов невозможно проверить приезжающих в страну, и своевременно выявить пораженных среди возможных контактов заболевших.

При этом наличие или отсутствие коронавируса у человека до начала проявления симптомов достоверно определяют с помощью тест-системы ПЦР - лабораторного тестирование методом полимеразной цепной реакции.

Эксперт Министерства здравоохранения Павел Паламарчук в Facebook написал, что экспресс-тесты кроме возможности превентивного скрининга имеют большое значение для ПОСТ-пандемических исследований.

Кроме того, они дешевле в расчете на один образец материала (анализ) в 10-12 раз, по сравнению с ПЦР диагностикой и дают результат через 10-15 минут. По его словам, делать такие тесты здоровым людям без даже легких симптомов - бессмысленно.

"Лучше массовая превентивная самоизоляция и жесткий карантин, о чем и просит правительство, МОЗ, волонтеры", - написал Паламарчук.

Напомним, что женщина из американского штата Огайо рассказала, как вылечилась от коронавируса. По ее словам, ранее она не чувствовала ничего подобного.