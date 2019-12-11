В Україні почали зламувати Instagram: як убезпечитися

В Україні почали масово зламувати Instagram-акаунти за допомогою фейкового сервісу. Цей ресурс обіцяє показати вам, хто заходив на вашу сторінку в соцмережі.

Турецький сайт (і додаток) Stalkci нібито дозволяє бачити ваших гостей. Але насправді це не так. Схема обману дуже проста — при реєстрації ви вводите логін і пароль від улюбленої сторінки, і ваш аккаунт прибирають до рук аферисти.

Після цього люди позбавляються своїх акаунтів назавжди, їх неможливо відновити. Аферисти швидко змінюють прикріплені телефони та пошти і користуються вашою сторінкою. В першу чергу хакерів цікавлять юзери з великою кількістю передплатників — там з'являється потрібна їм інформація та реклама.

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Як ми раніше писали, в Україні злочинці придумали нову схему шахрайства – вони полюють на дітей і застосовують до них техніку гіпнозу. Про такий випадок стало відомо в Дніпрі. Дві жінки загіпнотизували школярок і змусили їх винести з будинку дорогоцінні речі і всі заощадження. Як пояснюють психологи, до дівчаток застосували гіпноз, який тисне на свідомість. Більш сприйнятливі до таких речей діти і пенсіонери.