В Україні почали повертати гроші за пробне ЗНО: як їх отримати

ЗНО в Україні у 2020 році (колаж РБК-Україна)

У МОН України розповіли про повернення коштів за пробне ЗНО в 2020 році

В Україні з 1 липня почали повертати учасникам пробного ЗНО кошти, сплачені раніше за участь у тестуванні.

Як пояснили в МОН України, гроші будуть повертати саме тій особі, яку було зареєстровано для участі у пробному ЗНО, а не родичам.

Що потрібно знати, щоб швидко отримати гроші за ЗНО

Кошти повертають через ПриватБанк. Для того, щоб отримати гроші назад, необхідно мати будь-яку карту цього банку, оформлену саме на учасника/учасницю пробного ЗНО.

Фінансовий телефон в ПриватБанку має збігатися з номером, вказаним при реєстрації на пробне ЗНО як основний.

Власникам картки ПриватБанку прийде СМС-повідомлення від банку про зарахування коштів.

Якщо картки цього банку немає, треба звернутися в будь-яке відділення ПриватБанку та оформити її безкоштовно за 15 хвилин. З собою потрібно мати паспорт або електронну ID-карту.

Якщо учасник/учасниця вже є клієнтами банку, можна відкрити віртуальну карту в Приват24, не відвідуючи відділення.

Неповнолітні учасники пробного ЗНО також можуть оформити карту ПриватБанку.

Оформити картку потрібно якомога швидше. Втім, якщо зараз немає можливості потрапити в банк, є час до кінця листопада - програма повернення коштів діятиме до 1 грудня 2020 року .

. Якщо при реєстрації на пробне ЗНО був вказаний телефон не учасника, а батьків, або ваш номер змінився, потрібно зайти в сервіс з визначення результатів на сайті УЦОЯО - zno.testportal.com.ua/pzno/login - і змінити основний номер телефону на той, що прив'язаний до карти.

Інструкція щодо повернення коштів також розміщена на сайті Приватбанку - з нею можна ознайомитися за цим посиланням.

В МОН України нагадали, що в цьому році у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації учасники пробного ЗНО пройшли тестування вдома: 15 червня з української мови та літератури, а 17 червня з усіх інших предметів.

На повернення коштів усім учасникам пробного ЗНО буде витрачено трохи менш як 52,5 мільйона гривень з фонду боротьби з хворобою COVID-19 та її наслідками.

Раніше ми писали про те, що в Україні подорожчає освіта, і називали ціни на навчання на контракті у вишах.

Нагадаємо також, що поріг здачі ЗНО планують знизити через карантин.

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Автор: Володимир Костирін