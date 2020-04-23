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В Україні почали розпилювати антисептики з дронів: з'явилося відео

STYLERЖиття    23.04.2020 - 15:15
В Україні почали розпилювати антисептики з дронів: з'явилося відео
У Києві провели дезінфекцію заводу з допомогою дрона (колаж РБК-Україна)

В Україні почали проводити дезінфекцію заводів і промзон за допомогою спеціальних дронів

Коронавірус в Україні підтвердили 23 квітня у 7170 пацієнтів, а за добу в країні було встановлено антирекорд за кількістю нових випадків інфікування - 578. У Києві та області зафіксовано найбільшу кількість хворих COVID-19.

У столиці вирішили перейняти досвід Китаю і стали проводити дезінфекцію великих промислових площ за допомогою спеціальних дронів. Подібні безпілотники широко застосовувалися в Піднебесній під час боротьби з коронавірусом, і загалом там було опрацьовано майже 200 мільйонів квадратних метрів у 3 тисячах населених пунктів у такий спосіб.

В Україні також взяли "на озброєння" літаючих борців із заразою. А випробували дрон у справі в Києві - на території єдиного сміттєспалювального заводу в Україні.

"Дезінфекція великих промислових площ із використанням спеціальних дронів - досить інноваційне рішення для України та Києва", - зауважили в прес-службі КП "Київтеплоенерго" на сторінці в Facebook.

Протестували новий спосіб дезінфекції території за допомогою безпілотників на заводі "Енергія" на вулиці Колекторна (Лівий берег, Дарницький район, біля озера Вирлиця та Бортницької станції аерації).

Дрон української компанії DroneUA піднімав у повітря 16 літрів дезрозчину за один виліт і за 10-15 хвилин дезінфікував територію площею до 20 тисяч "квадратів".

Відео: У Києві провели дезінфекцію заводу за допомогою дрона

"На підприємство приїжджають сміттєвози з усього Києва, тому важливо забезпечити санітарну безпеку для персоналу заводу. За допомогою безпілотників ми швидко обробили під'їзні дороги сміттєвозів та майданчик прийому транспорту біля бункера", - зазначив директор заводу "енергія" Сергій Крикун.

Завод "Енергія" утилізує 25% сміття столиці, яке в результаті спалювання перетворюється на теплову енергію.

В Україні почали розпилювати антисептики з дронів: з'явилося відеоВ Україні почали розпилювати антисептики з дронів: з'явилося відео

У Києві почали проводити дезінфекцію заводів за допомогою дронів (Фото: facebook.com/kyivteploenergo)

Раніше ми повідомляли про те, що в Києві в Олександрівській лікарні стали закінчуватися місця для інфікованих COVID-19.

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