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В Україні можуть заборонити російську картоплю: в чому причина

Автор: Володимир Костирін

В Україні планують ввести ембарго на імпорт картоплі з РФ

В Україні планують заборонити ввезення на територію країни російської картоплі, щоб захистити вітчизняних фермерів у ситуації, коли на початку року імпортували рекордну кількість картоплі через неврожай у 2019-му.

Про наміри запровадити ембарго на імпорт до України картоплі з РФ заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький заявив у своєму Facebook.

Чиновник зазначив, що подібні плати були озвучені в ході засідання робочої групи з розвитку картоплярства, під час якого обговорили інструменти підтримки вітчизняної переробки картоплі.

"Заборона імпорту картоплі з РФ, консультації фітосанітарної служби, запровадження державної підтримки переробки - деякі з інструментів, що будуть застосовані", - повідомив заступник міністра.

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У відомстві вважають, що обмеження на ввезення в країну популярного овоча з Російської Федерації допоможуть захистити українських фермерів.

Разом з тим у коментарях до публікації користувачі мережі скептично висловлюються щодо ініціативи.

  • Заборона завезення з РФ нічого не змінить, треба закрити Білорусь, бо російська картопля йде в основному через Білорусь + Білорусь завалить ринки дешевою картоплею низької якості, що потягне вниз ціну на картоплю товарну першого сорту вітчизняного виробництва.
  • Як взагалі може виникати питання купувати чи ні російську картоплю? Ну от як? Україна що, не вирощує сама? Не робить цього дешевше? Аграрна наддержава...

Нагадаємо, що в Україні обвалилися ціни на картоплю на 25%. Це сталося тому, що фермери після невдалого по урожаю минулого року збільшили обсяги полів, на яких вирощують популярний овоч.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області фермери закликають владу компенсувати збитки у зв'язку з посухою.

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