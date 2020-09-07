В Україні впали ціни на найпопулярніший овоч

В Україні подешевшала картопля (фото: pixabay.com)

В Україні майже на 25% подешевшала картопля

Ціна на картоплю в Україні впала на 25%. Це сталося тому, що фермери після невдалого з урожаю минулого року, збільшили обсяги полів, на яких вирощують цей овоч. В результаті пропозиція на цей продукт очікується на високому рівні, а для його подорожчання немає ніяких факторів.

Зараз в Україні картоплю можна купити, починаючи від 5,5 гривень за кілограм. Найвища ціна за популярний овоч 7 гривень. У серпні 2019 року ціна картоплі коливалася від 7 гривень до 10. Виходить, що за рік ціна продукту знизилася на 25%. Про це повідомила директор з розвитку Української плодоовочевої асоціації Катерина Звєрєва виданню "Сегодня".

Зараз фермери впевнені, що в цьому році зможуть зібрати гарний урожай картоплі, завдяки цьому на ринку сформується стійка і приваблива ціна для українців.

За словами експерта, пропозиція на ринку буде на досить високому рівні, тому можна не боятися підвищення цін на картоплю і не поспішати купувати її про запас.

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