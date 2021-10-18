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В Україні можуть ввести штрафи для пасажирів за проїзд без тесту або сертифіката: названа сума

Автор: Анна Шиканова

У Міністерстві інфраструктури можуть ввести штрафи для пасажирів, які з 21 жовтня будуть подорожувати без тестів ПЛР або сертифікатів. Штраф в 17 тисяч гривень при порушенні правил перевезення доведеться заплатити не тільки водієві або перевізнику, а й пасажиру.

Про це інформує видання "Сьогодні"з посиланням на результати переговорів Міністерства з перевізниками на мітингу.

"Відбулася зустріч з представником міністерства інфраструктури. Ми хочемо, щоб штраф за порушення карантинних норм, 17 тисяч гривень перекласти на пасажирів, а не на водіїв. Наші вимоги озвучать міністру, потім прем'єру й о 19.00 буде нова зустріч в Міністерстві інфраструктури з цього питання", - розповіли перевізники.

Які правила почнуть діяти з 21 жовтня

Всі пасажири, екіпаж транспортного засобу та водії зобов'язані з 21 жовтня мати при собі один з документів:

  • документ про отримання повного курсу вакцинації (для "жовтої" зони – хоча б одна доза вакцини)
  • Міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат про вакцинацію (однодозної або двома двудозної вакцини)
  • Негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу, що діє 72 години.
  • Негативний ПЛР-тест або довідка про одужання від коронавірусу, актуальність яких підтверджена за допомогою єдиного держпорталу електронних послуг, зокрема з використанням "Дія".

Всі зазначені правила не стосуються дітей і підлітків до 18 років. Діти від 12 років повинні перебувати в транспорті в захисних масках.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Укрзалізниці повідомили про нові правила для пасажирів.

А також розповідали про те, що у Херсоні після переходу в "червону" зону почався транспортний колапс.

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