В Україні можуть ввести штрафи для пасажирів за проїзд без тесту або сертифіката: названа сума

У Міністерстві інфраструктури можуть ввести штрафи для пасажирів, які з 21 жовтня будуть подорожувати без тестів ПЛР або сертифікатів. Штраф в 17 тисяч гривень при порушенні правил перевезення доведеться заплатити не тільки водієві або перевізнику, а й пасажиру.
Про це інформує видання "Сьогодні"з посиланням на результати переговорів Міністерства з перевізниками на мітингу.
"Відбулася зустріч з представником міністерства інфраструктури. Ми хочемо, щоб штраф за порушення карантинних норм, 17 тисяч гривень перекласти на пасажирів, а не на водіїв. Наші вимоги озвучать міністру, потім прем'єру й о 19.00 буде нова зустріч в Міністерстві інфраструктури з цього питання", - розповіли перевізники.
Всі пасажири, екіпаж транспортного засобу та водії зобов'язані з 21 жовтня мати при собі один з документів:
Всі зазначені правила не стосуються дітей і підлітків до 18 років. Діти від 12 років повинні перебувати в транспорті в захисних масках.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Укрзалізниці повідомили про нові правила для пасажирів.
А також розповідали про те, що у Херсоні після переходу в "червону" зону почався транспортний колапс.